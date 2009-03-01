Sürekli krampa karşı magnezyum desteği

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faik Altıntaş, sürekli krampın normal olmadığını belirterek, ''Bir insana her gün kramp giriyorsa, kandaki magnezyum eksikliğine bakıp, magnezyum desteği vermek gerekir'' dedi.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faik Altıntaş, adalenin aniden kasılıp sert bir hal alması anlamına gelen kramp hakkında bilgi verdi.



Krampın çeşitli nedenleri olduğunu belirten Altıntaş, en yaygın iki nedeninin, soğuk ve yorgunluk olduğunu bildirdi.



Soğukta kan dolaşımı azaldığı ve adaleye oksijen ve şeker az geldiği için adalenin kendini korumasıyla kramp girdiğini aktaran Altıntaş, soğuk denizde adaleye kramp girme olasılığının sıcak denize göre daha fazla olduğunu kaydetti.



Krampa neden olan ikinci etkenin adale yorgunluğu olduğunu belirten Altıntaş, bazı futbolculara maçın sonunda sıklıkla kramp girmesinin de adale yorgunluğundan kaynaklandığını bildirdi.



Altıntaş, yorgunluk ve soğuk dışında magnezyum eksikliği veya kandaki bazı minerallerin eksikliğinin de krampa neden olabileceğini belirtti.



Kramp girdiğinde kasılan adaleyi gevşetmek gerektiğini vurgulayan Altıntaş, ayak parmakları yukarı kalkmışsa ayağı tersi yönde hareket ettirip sonuna kadar açarak krampı önlemeye çalışmanın uygulanan yöntemlerden biri olduğunu kaydetti.



Altıntaş, ikinci olarak da hemen adaleyi bir termofor ya da sıcak bir havluyla ısıtmak gerektiğini, çünkü krampın geçse de tekrarlayabileceğini dile getirdi.



Krampa karşı önlemler



Altıntaş, kramp girmesine karşı alınacak önlemler konusunda da şunları kaydetti:

''Gündelik egzersizlerle adale güçlendirilmiyorsa, gerdirme ve kuvvetlendirme egzersizleri yapılmıyorsa kramp riski artar. Kramptan korunmak için adaleyi sıcak tutmak, adaleyi güçlendirmek, yorgunluktan uzak durmak veya eksiklik varsa magnezyum desteği almak gerekebilir. İlk kramp olduğunda doktora gitmek gerekir, çünkü nedenini öğrenmek önceden tedbir almayı getirir. Bir insana her gün kramp giriyorsa, kandaki magnezyum eksikliğine bakıp, magnezyum desteği vermek gerekir. İkinci olarak, kişinin yaşam biçimini inceleriz. Gündüz çok yoruluyorsa, sürekli ayakta kalıyorsa, hangi adalesine kramp giriyorsa günlük egzersizlerle o adaleyi güçlendirmesi gerekir. Adaleyi hareketli yaşantıya hazır hale getirmek lazımdır. Yoksa kramp sürekli girecektir. Magnezyum desteği ve krampın nedeni olan yorgunluğu azaltmak ya da yorgunluğun devam edeceği bir işimiz varsa adalenin güçlendirilmesini sağlamak, kramp ile mücadelede çok önemlidir.''



(AA)