-Sürekli kırılıyor diye lambaları kaldırttı BURDUR (A.A) - 17.08.2011 - Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, göl kenarına yaptırılan yürüyüş yolunun kenarındaki lambaları, sürekli kırılması üzerine kaldırttı. Akkaya, bir süre önce göl kenarına yaptırdığı yürüyüş yoluna dekoratif lambalar taktırdı. Ancak lambaların camları, kimliği belirsiz kişilerce sürekli kırılmaya, direkleri de tahrip edilmeye başlandı. Her defasından yenilenen lambaların kırılmaya devam etmesi üzerine Akkaya, aydınlatmaların tamamen kaldırılması talimatını verdi. Başkan Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, lambaların Burdurlular'ın parasıyla takıldığını, ancak kıymetinin bilinmediğini belirterek, şöyle konuştu: ''Halkımız göl kenarına geldiğinde yürüyüş yapsın diye yol yaptırdık ve kenarına da dekoratif lambalar yerleştirdik. Ancak bu lambalar sürekli olarak kırıldı ve tahrip edildi. Acaba hiç kimse görmedi mi? Her defasında yeniledik. Ama artık yeter. Bu lambalar bütün Burdurlu'nun malı. Ancak sürekli olarak kırılması dolayısıyla bunların kaldırılması talimatını verdim.''