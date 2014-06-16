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Dünya

Sürekli kahkaha atan çocuk ameliyat edildi

Sürekli kahkaha atan 6 yaşındaki Bolivyalı kız çocuğunun beyninde bir tümör olduğu saptandı

16 Haziran 2014 15:23

Bolivya’da sürekli kahkaha atan 6 yaşındaki kız çocuğunun, kahkaha atmasının nedenini bulmak için beyin görüntülerini inceleyen Dr. Liders Burgos ve ekibi, kızın beyninin temporal lobuna baskı yapan küçük bir tümör fark ettiler. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ameliyatla tümörü çıkaran doktorlar, ismi açıklanmayan kızın sağlıklı olduğunu ve artık sadece "içinden geldiğinde ve uygun zamanlarda" güldüğünü vurguladı. 

Görenlerin deli sandığı kız çocuğu, beynindeki tümör nedeniyle sürekli kahkaha attığı belirlendi.

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