Sürekli gürültü hasta ediyor

Almanya'da gürültü, 6 bin vaka ile meslek hastalıkları listesinde yerini aldı. En çok metal sanayinde çalışanlar gürültüden zarar görürken, büro çalışanları arasında da gürültüye bağlı rahatsızlıkların arttığı gözleniyor.



Deutsche Welle’nin haberine göre, çalıştıkları ortamda düzenli olarak gürültüye maruz kalanların bir süre sonra hastalandığı ortaya çıktı. Kısa adı TÜV olan Alman Teknik Denetim Kurumu doktorlarından Ulrike Roth, özellikle metal sanayinde çalışanların gürültüye maruz kaldıklarını söylüyor. Ancak Roth, sessiz olduğu düşünülen bürolarda da gürültünün hasta edici boyuta ulaşabildiğini belirtiyor.



Sınır 85 desibel



Uzmanlar gürültülü bir ortamda çalışan kişinin kaldırabileceği gürültü değerinin 85 desibel olduğuna dikkat çekiyor. Bu rakam sürekli olarak çalışan bir matkabın çıkardığı sese tekabül ediyor. Ancak 85 desibelin altında kalmasına rağmen, bazı gürültüler de insan sağlığına zarar verebiliyor.



Örneğin bir kaç kişinin çalıştığı bir büroda aynı anda telefon görüşmesi yapılması, bilgisayarda yazı yazılması ya da telefonun çalması, gürültünün değerini bir anda 70 desibele kadar çıkarabiliyor. Uzmanlar bunun çalışanlarda stres, sinirlilik hali, konsantrasyon bozukluğu ve uykusuzluk gibi şikayetlere yol açtığına dikkat çekiyor.



Gürültüden kaçın!



Teknik Denetim Kurumu doktorlarından Ulrike Roth, çalışanlara gün içinde arada sırada gürültüden kaçma çağrısında bulunuyor. Örneğin çalışırken gün içinde sessizliğin hakim olduğu bir oda ya da ortamda birkaç dakika oturulmasının bile kişi rahatlatmaya yettiğini söylüyor. Roth'un bir başka öneri ise özellikle büroda, sessiz çalışan ya da daha az ses çıkaran elektrikli aletlerin kullanılması.



Yazıcılara ve fotokopi makinelerine dikkat



Büroda çalışanları en çok rahatsız eden, gürültüye yol açan aletlerin başında yazıcı ve fotokopi makineleri geliyor. Uzmanlar bu aletlerin mümkün olduğunca ayrı odalara yerleştirilmesini öneriyor. Eğer bunun için ayrı bir oda bulunmuyorsa önerileri yazıcı ya da fotokopi makineleriyle çalışanların masaları arasına portatif duvarların yerleştirilmesi.



Bunun gürültüyü azaltmada işe yaradığını vurguluyorlar. Bilgisayar kasalarının da mutlaka masa altına yerleştirilmesi bir başka öneri. Uzmanlar yorucu bir iş gününün ardından dinlenecek alçak sesli müziğin, beynin dinlenmesine yardımcı olacağını da belirtiyor.

