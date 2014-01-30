Sürekli ceza kesilen oto tamircisi aracını yakmak istedi!

Karabük'te faaliyet gösteren bir oto kurtarma şirketi sahibi, araçlarına ağır tonaj gerekçesi ile sürekli ceza yazıldığını iddia ederek durumu protesto etti. Protestocu, bir aracını da yakmak istedi.

Oto kurtarma şirketi ve yediemin deposu sahibi Erdoğan Kovancı, sahibi olduğu 7 oto kurtarma aracını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karabük Yol Kenarı Denetim İstasyonu'na getirtti.

Araçları istasyonda bulunan kantarların üzerine park ettirdikten sonra şoförlerini gönderen Kovancı, elindeki ağır tonajdan dolayı yazılan ceza makbuzlarını gösterip park halindeki bir aracını da yakmak istedi.

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri duruma müdahale ederek Kovancı'yı güçlükle ikna etti.

Kovancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, il çıkışındaki istasyon görevlilerinin sürekli araçlarına ceza yazdığını ve çalışmaz duruma geldiğini iddia etti.

'Türkiye'nin hiçbir yerinde yok'

Araçlarına 10 kilo fazlalık için bile defalarca ceza kesildiğini savunan Kovancı, şunları öne sürdü:

"Türkiye'nin hiçbir yerinde Karabük'te olan bu uygulama yok. Araçlarımızla İstanbul başta olmak üzere birçok ilden geçiyoruz. Ama sadece Karabük'te böyle tonaj uygulaması var. 10 kilo fazlalık için çok büyük cezalar kesiliyor. Artık jokey gibi 40 kiloluk şoförler aramaya başladım. Bu istasyonun uygulamasından Karabük'te herkes şikayetçi. Ben bu istasyonu araçlarımızla kapattım. Cezama da razıyım."

Belediye başkanına da sitem ederek yetkililerin bu durumu düzeltmesi gerektiğini kaydeden Kovancı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yol Kenarı Denetim İstasyonu ise park halinde bulunan oto kurtarma araçları nedeniyle çalışamaz duruma geldi.