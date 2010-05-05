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Yaşam

Sürekli büyüyen memeleri, ölüme götürüyordu

Perulu Julia Manihuari, memeleri aşırı büyüdüğü için altı aydır yatağa bağlıydı, geçirdiği ameliyatla hayata döndü.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Peru’da yaşayan dört çocuk annesi Julia Manihuari, memeleri aşırı büyüdüğü için altı aydır yatağa bağlıydı, geçirdiği ameliyatla hayata döndü.

Memeleri öyle büyüdü ki neredeyse ölecekti

29 yaşındaki Manihuari, yedi yıl önce üçüncü oğlunun doğumundan sonra büyümeye başlayan memeleri yüzünden nefes almakta bile güçlük çeker hale gelmişti. Yaşadıklarını “Zar zor kalkmayı başarsam da hemen halsiz düşüyordum, çünkü memelerim o kadar ağırdı ki!” diye anlatıyor. Kocasıyla birlikte çiftçilik yaparak geçinen ve yaşadığı küçük köyde tedavi imkânı bulamayan kadının dramı yerel basında haber olunca kurtuluş umudu doğdu. Kadına yol ve tedavi parası toplandı. Doktorlar Manihuari’ye çift taraflı jinekomasti (meme büyümesi) teşhisi koydu.

Memelerinin akciğerlerini ezme ihtimali sonucu ölüm tehlikesi de bulunan kadın, altı saat süren operasyon sonucunda yeniden normal meme ölçülerine kavuşabildi. Kendisini çok mutlu hissettiğini söyleyen Manihuari, “Hayatımı devam ettiremiyordum, hiçbir şey yapamıyordum. Artık memelerim bacaklarıma değiyordu. Ben hep ufat tefek bir kadındım, bu olay o yüzden de acı veriyordu. İş artık nefes alamadığım noktaya gelince öleceğimi sandım” diyor.


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