"Sürecin kontrolü çok güç bir noktaya geldi" diyen Prof. Müftüoğlu, Koronavirüs'ün yeni belirtilerini sıraladı

Hürriyet gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günlük Koronavirüs vakalarının 55 bin sınırına geldiği Türkiye'de salgının kontrolden çıkmadığını, ancak "sürecin 'kontrolü çok güç bir nokta'ya geldiğini" söyledi.

İngiltere mutasyonunun sadece daha kolay bulaşmadığının altını çizen Prof. Müftüoğlu, "Bu yeni virüsün oluşturduğu hastalık tablosunda da farklı bazı belirtiler var. Örneğin, daha önceki vakalarda çok sık görülen ateş, öksürük ve benzeri belirtiler yerlerini İngiliz mutantı virüsüne yakalananlarda 'hapşırma, geniz ve burun akıntısı, iştahsızlık ve titreme' gibi daha önce pek de alışık olmadığımız yeni belirtilere bırakmış gibi görünüyor. Daha doğrusu Covid-19’un eski işaretlerine ek olarak son zamanlarda bu 4 belirtiye de sık sık rastlıyoruz. Bu nedenle hapşırma, burun akıntısı, boğazda yanma gibi klasik nezle belirtisi yaşayanların da muhtemel bir Covid-19 enfeksiyonunu erken yakalayabilmek amacıyla vakit geçirmeden bir PCR testinden geçmelerinde fayda var" görüşünü paylaştı.



"Endişelenmekte kesinlikle haklıyız" diyen Prof. Müftüoğlu, vaka sayılarındaki artışın 3 önemli nedenini şöyle sıraladı:

"Birincisi: Ev içi bulaşlarındaki artış korkunç boyutlara varmış durumda. Dikkatsizlik, özensizlik, biraz da bilgisizlik ve lakaytlık ile birleştiğinde çoğu evde neredeyse bir çeşit 'ev içi salgın' durumu yaşanıyor.

İkincisi: Toplu taşıma araçlarındaki tedbirsizlikler de mühim bir salgın tetikçisi haline geldi. Aşırı yolcu yükü özellikle belirli saatlerde muazzam bir virüs

trafiğine olanak sağlıyor.

Üçüncüsü: İşyerlerindeki bulaşlarda da ciddi artışlar var. Kademeli mesai uygulamasına yeniden ve sıkı bir şekilde geçmek için neden hâlâ bekliyoruz, anlamak mümkün değil.

Kısacası önümüzdeki günler 'biraz' değil, çok 'zor' günler. Uygulaması mümkün olmayan 'tam kapanma' gibi tekliflerle, tartışmalarla vakit geçirmeyi bir kenara bırakıp öncelikle bu 3 gündem üzerinde yoğunlaşmamız gerekiyor. Kısacası çok daha dikkatli, çok daha tedbirli, çok daha 'korumalı ve mesafeli!' olmamız gereken günlerdeyiz."

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