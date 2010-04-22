'Süreci nasıl yönetecekleri Ermenistan'ın takdiri'

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'Protokoller askıya alındı'

ABD: Ümit ediyoruz ki süreç devam edecektir

Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı John Key ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basında toplantısında, bir gazetecinin Ermenistan'ın protokol sürecini durdurduğuna ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:''Ermenistan'ın protokol süreciyle ilgili olarak, onay süreciyle ilgili olarak alacağı kararlar konusunda yetkili makam malumunuz olduğu üzere Ermenistan Parlamentosu'dur. Ermenistan koalisyon partilerinin bugünkü açıklamasını ben bu çerçevede not edilmiş olarak burada ifade etmek istiyorum. Onay sürecini nasıl yönetecekleri tabiatıyla kendilerinin takdiridir, kendilerinin bileceği bir iştir. 'Niye şöyle söylediniz, bunu niye böyle söylemiyorsunuz' diyecek halim yok. Biz protokollere, protokollerin lafzına ve ruhuna, bunların hayata geçirilmesi hedefine bağlığımızı bundan önce bir çok açıklamalarımızda ifade ettik. Kendilerine özel temsilcim vasıtasıyla göndermiş olduğum özel mesajımda uluslararası hukukun ahdevefa ilkesi çerçevesinde süreci devam ettirdiğimizi bunun yanında hiçbir ülkenin veya milletin kendi hafıza kayıtlarını bir başka millete dayatma hakkının olmadığını ifade etmiştim. Ama aynı şekilde hiçbir ülkenin, milletin de Türkiye'ye kendi hafıza kayıtlarını dayatma hakkının olmayacağını söylemiştim.Tabii protokollerin onay sürecine ilişkin bizim tutumumuz bellidir. Onay sürecinin nasıl ilerletilebileceği ve bölgede, buranın altını özellikle çiziyorum, bölgede kapsamlı barış hedefine nasıl ulaşılabileceği tüm ilgili taraflara açıklıkla izah edilmiştir. Buradaki kararlılığımız da aynı şekilde devam ediyor.''Ermenistan tarafından yapılan açıklamanın zamanlamasına dikkat çekilerek bunun ABD Başkanı Barack Obama'nın yapacağı konuşmayı etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya da Erdoğan, ''Sayın Obama'nın yapacağı açıklamayla ilgili olarak böyle bir gün kala, iki gün kala yapılacak açıklamaların siyasi liderleri hele hele ABD'nin Başkanı'nı etkileyebilecek güce, kabiliyete sahip olduğuna inanmıyorum'' karşılığını verdi.Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye ile imzaladığı protokollerin onaylanmasının askıya alındığını, sürecin terk edilmediğini bildirdi. Sarkisyan, ulusa sesleniş konuşmasında, "Şimdilik süreçten çıkmamaya ancak protokollerin onaylanma işlemini askıya almaya karar verdik. Bunun milletimizin çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.Süreci tamamıyla terk etmemeleriyle ilgili olarak, "Çünkü barış istiyoruz" diyen Sarkisyan, "Türkiye'de uygun bir ortam olduğuna ve Ankara'da normalleşme sürecinde tekrar yer almaya hazır bir liderliğin mevcudiyetine ikna olduğumuz vakit, ileriye gitmeyi düşüneceğiz" şeklinde konuştu.ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, Ermenistan'ın protokollerin onay sürecini askıya almasının ardından yaptığı açıklamada, "Ümit ediyoruz ki süreç devam edecektir" dedi.