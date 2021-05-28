Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri Kars çevrimiçi ve ücretsiz

Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri Kars, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinden 12 belgeseli izleyiciyle buluşturacak.

Movies that Matter ve UNDP Türkiye’nin desteklediği Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri’nin Kars organizasyonu Kars Sinema Topluluğu, Ardahan Sinema Topluluğu, Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği, Kars 7Sanat Derneği ve KuzeyDoğa Derneği tarafından 27 Mayıs- 1 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri (SYFG), ekolojik ve sosyal sorunların birbiriyle ilişkisini, sürdürülebilirlik perspektifiyle ilişkilendirerek daha kapsamlı ve geniş bakış açısıyla ele alan insan haklarına odaklanıyor. Bu kapsamda SYFG, programında, temel sağlık hizmetlerinden çocuk işçiliği ve çocuk köleliğine, gıda ve tekstil sektörlerinde sorumlu tedarik zincirinden çatışma ve savaşa, iklim değişikliğinden enerji sorunlarına, suya erişim hakkından zehirsiz gıdaya erişime birçok temel meseleyi bütüncül bir bakış açısıyla ele alan ve yaratıcı çözümlerle ilham veren belgesellere yer veriyor.

Film gösterimlerinin yanı sıra davetli konuklar da çevrimiçi panel ve tartışmalara katılacak. Programda Deniz Zeyrek (gazeteci), Zeynep Baş (İkizdere Vadisi eylemcisi), Coşkun Aral (savaş muhabiri, gazeteci), İlhan Koçulu (Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği kurucusu-başkanı), Pınar Kaftancıoğlu (İpek Hanım’ın Çifliği sahibi), Hüsnüye Aydar (Boğatepe Köyü Çevre ve Yaşam Derneği), Emrah Çoban (KuzeyDoğa Derneği, biyolog), Prof. Dr. Zuhal Okuyan (halk sağlığı uzmanı), Alper Akçam (emekli genel cerrahi uzmanı, yazar) ve Nida Gönül (ayakkabı ve aksesuar tasarımcısı) izleyicilerle çevrimiçi söyleşiler gerçekleştirecek.

Sürdürülebilir Yaşam Film Günleri Kars’ın etkinlik takvimine ulaşmak için tıklayınız.