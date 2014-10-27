'Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali' bu yıl 7-9 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek

Bu yıl 7-9 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali", günümüzde birçok birey ve kurum tarafından çokça kullanılan "sürdürülebilirlik" kavramının soyut ve yoruma açık boyutlarına ışık tutarak neyin sürdürülebilir olduğu veya olmadığına dair dünyanın dört bir yanından örnekler sunuyor.

Gerçek hikâyelerle ilham vermek, dünyada "sürdürülebilir bir yaşam" için yapılan çalışmaları, eylemleri, düşünce sistemlerini, uygulamaları, öğretileri, yeni bir bilinç seviyesini ve sürdürülebilir yaşam vizyonunu seyirciyle paylaşarak bireyleri umuda ve sağduyuya davet etmek; onları kendilerini güçsüz kılan bir sistemden sıyrılmaları ve kendi güçlerini keşfetmeleri için cesaretlendirmek amacını taşıyor.

Festivalde gerçekleştirilecek tüm gösterim ve etkinlikler ücretsiz.



Ayrıntılı bilgi için : http://www.surdurulebiliryasam.org/



Twitter'dan ulaşmak için: @SYKolektifi ve #SYFF