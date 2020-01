'Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali' 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek

Bu yıl 19-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali (SYFF), 20 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Festival, 19 Kasım’da İstanbul’da başlayacak; 20-22 Kasım tarihlerinde diğer illerde gerçekleşecek. 8. yılını dolduran SYFF’de yer alan filmler, bütüncül bakış ve yaratıcı çözümleri içeriyor.

SYFF bu yıl da Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nin “Siz de Yapabilirsiniz” çağrısına kulak veren yerel ekiplerle işbirliği yaparak 20 il/içede, 23 salonda eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Festivalin gerçekleşeceği il ve ilçeler: Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayındır (İzmir), Bodrum (Muğla), Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Fethiye (Muğla), Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon ve Urla (İzmir).

Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı festivalde yer alan filmler şöyle:

Gerçek Bedel / The True Cost

Bisikletler Arabalara Karşı / Bikes vs Cars

H2O MX / H2O MX

Noksan Ev / The Absent House

Hayatta Kalma Bilgeliği / The Wisdom to Survive

Inhabit: A Permaculture Perspective

Gezegen Sil Baştan / Planet Re:Think

Göle Yas / Songs For The Lake

Delta’nın Uyanışı / Delta Dawn

Daha Güzel Bir Dünya Mümkün / The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible

Labirentteki İnsanlık / Man In The Maze

Fayton Bisikletten Manzaralar / View From A Pedal Buggy

Güç Bizde / Our Power

Kaplumbağa ve Turist/ The Turtle and The Tourist

Marialardan Biri / Maria of Many

Sokaktan Çıkış Dansta / Dance Up From The Street

Pun Pun Çiftliği / Pun Pun Farm

Müşterekler Algısı / A Commons Sense

Tarımın Geleceği / An Agricultural Future?

Doğal Bir Sistem ve Bir Tarım Felsefesi / A Natural System and An Agricultural Philosophy

Bataklık Hayalleri / Marshland Dreams

Yeni Çevreciler / The New Environmentalists

Büyük Değişim / Sea Change

Meksika, Değişim Zamanı / Mexico, Time For Transition

Mauritius, Sürdürülebilir Ada / A Sustainable Island

Hızır Mayası / Dew Culture

Sancı / Sanci

Aile Gibisi Yok / Families Are Forever

Ayrıntılı bilgi için : http://www.surdurulebiliryasam.org/

Twitter'dan ulaşmak için: @SYKolektifi ve #SYFF2015