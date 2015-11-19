'Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali' 19-22 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek

Bu yıl 19-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Sürdürülebilir Yaşam Filmleri Festivali (SYFF), 20 il ve ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.
Festival, 19 Kasım’da İstanbul’da başlayacak; 20-22 Kasım tarihlerinde diğer illerde gerçekleşecek. 8. yılını dolduran SYFF’de yer alan filmler, bütüncül bakış ve yaratıcı çözümleri içeriyor.
SYFF bu yıl da Sürdürülebilir Yaşam Kolektifi’nin “Siz de Yapabilirsiniz” çağrısına kulak veren yerel ekiplerle işbirliği yaparak 20 il/içede, 23 salonda eş zamanlı olarak gerçekleşecek.
Festivalin gerçekleşeceği il ve ilçeler: Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bayındır (İzmir), Bodrum (Muğla), Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Fethiye (Muğla), Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon ve Urla (İzmir).
Tüm gösterimlerin ücretsiz olacağı festivalde yer alan filmler şöyle:
Gerçek Bedel / The True Cost
Bisikletler Arabalara Karşı / Bikes vs Cars
H2O MX / H2O MX
Noksan Ev / The Absent House
Hayatta Kalma Bilgeliği / The Wisdom to Survive
Inhabit: A Permaculture Perspective
Gezegen Sil Baştan / Planet Re:Think
Göle Yas / Songs For The Lake
Delta’nın Uyanışı / Delta Dawn
Daha Güzel Bir Dünya Mümkün / The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible
Labirentteki İnsanlık / Man In The Maze
Fayton Bisikletten Manzaralar / View From A Pedal Buggy
Güç Bizde / Our Power
Kaplumbağa ve Turist/ The Turtle and The Tourist
Marialardan Biri / Maria of Many
Sokaktan Çıkış Dansta / Dance Up From The Street
Pun Pun Çiftliği / Pun Pun Farm
Müşterekler Algısı / A Commons Sense
Tarımın Geleceği / An Agricultural Future?
Doğal Bir Sistem ve Bir Tarım Felsefesi / A Natural System and An Agricultural Philosophy
Bataklık Hayalleri / Marshland Dreams
Yeni Çevreciler / The New Environmentalists
Büyük Değişim / Sea Change
Meksika, Değişim Zamanı / Mexico, Time For Transition
Mauritius, Sürdürülebilir Ada / A Sustainable Island
Hızır Mayası / Dew Culture
Sancı / Sanci
Aile Gibisi Yok / Families Are Forever
Ayrıntılı bilgi için : http://www.surdurulebiliryasam.org/
Twitter'dan ulaşmak için: @SYKolektifi ve #SYFF2015