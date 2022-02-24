Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi ve Özyeğin Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kentleşme ve ulaşımın çevresel, ekonomik ve sosyal etkilerine dijitalleşme ekseninde çözüm bulmak amacıyla, Renault Group desteğiyle hayata geçen Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi (SMİ) ve Özyeğin Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği kapsamında söz konusu alanlarda SMİ ve Özyeğin Üniversitesi, araştırma projeleri, eğitimleri, girişimci eko-sistemini destekleyecek projeler ve etkinlikler ile veri analiziyle geliştirilecek projelerin yapılandırılmasında ortak çalışmalar yürütecek.

Protokol imza töreninde konuşan Renault Group CEO'su Hakan Doğu, 2050'de kent nüfusunun 2,5 milyar kişi artacağını ifade ederek, bu anlamda mobilite ve kentleşmenin en önemli konulardan biri olduğunu ifade etti. Doğu konuşmasında şöyle dedi:

"Kentleşmenin artmasıyla yaşam kalitesini arttırmak için sürdürülebilir, akıllı ve yenilikçi bir ulaşım planlama yaklaşımına ihtiyaç duyuyoruz. Bunu ancak ortak akıl çözüm getirebilir ve geleceğin mobilitesini tasarlayabiliriz. Bu nedenle, geleceğin ulaşım çözümlerini tasarlayacak bir bağımsız düşünce kuruluşu olarak yola çıktık."

"Sürdürülebilir çözümler sunmayı hedefliyoruz"

Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, bahse konu işbirliği için şu ifadeleri kullandı:

“Özyeğin Üniversitesi olarak girişimci bir araştırma üniversitesi misyonumuzla, eğitim, araştırma ve bilgi transferi faaliyetlerimizi gerçekleştirirken dönüştürücü, çok boyutlu, erişilebilir ve elbette sürdürülebilir çözümler sunarak topluma hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Girişimci bir araştırma üniversitesi olarak, bu çalışmaların uygulama alanlarını özel sektör, kamu, STK’lar ve girişimciler ile beraber oluşturmayı ve geliştirmeyi hem çok değerli hem de gerekli görüyoruz. Paydaşlarımızla birlikte imza attığımız tüm çalışmalarımızda önceliğimiz, sürdürülebilir bir dünyada insana yakışır bir yaşam şekline çok disiplinli bilimsel katkıda bulunmak ve veri ile beslenen etkisi yüksek çözümler üretebilmek.

Bu işbirliği çerçevesinde mobilite sorunlarına veri güdümlü çözümler üretmek amacı ile araştırma projesi fonlayan kuruluşlara başvurularda bulunarak ortak, örgün ve sürekli eğitimler gerçekleştirmeyi, ortak veri ambarını geliştirmeyi ve sürdürülebilir çözümler sunacak girişimcilere teknik destek olmayı hedefliyoruz."

SMİ nedir?

Sustainable Mobilty Initiative (Sürdürülebilir Mobilite İnisiyatifi) ulaşım sistemlerinin yeni düzene daha iyi entegrasyonuna katkı sağlamak ve inovatif çözümler geliştirilmesine fırsat yaratmak amacıyla kurulan bağımsız bir düşünce kuruluşudur.

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