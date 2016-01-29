Sur'dan göç eden Ali Dede: Sesini çıkartmayanlar da bunun hesabını verecektir!

Sokağa çıkma yasağının haftalardır devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinden boynundaki Kuran-ı Kerim ile göç eden Hacı Ali Salcan, "Öleceksem de evimde ölmek istiyorum. Bu iş, iş değil. Bu dava, dava değil. Bunun sorumluluğu herkestedir, ahrette hesabını buna sesini çıkartmayanlar da verecektir. Bu sorun ancak kardeşlikle çözülür" dedi.

Yeni Yüzyıl'dan Nevzat Bingöl'e sorularını yanıtlayan Ali Salcan'ın açıklamaları şöyle:

“Arkadaşlarımın hepsi Sur’u terk etti. Neredeler bilmiyorum. O kadar hızlı çıktık ki... Evimde unum var, yoğurdum var, öleceksem de evimde ölmek istiyorum. Bu iş, iş değil. Bu dava, dava değil. Bunun sorumluluğu herkestedir, ahrette hesabını buna sesini çıkartmayanlar da verecektir. Bu sorun ancak kardeşlikle çözülür. Elinizde geldiğince bu ateşe bir su dökün, çok büyük sorumluluğumuz var cezamız da büyük olacak."

Bu yaşanan olaylar konusunda ne düşünüyorsun?

- Ne diyeceğim Barış! Barış! Barış! İki komşunun arasının bozulmasına sen aracılık yapıp düzeltmek istersen Allah seni çok sever. Elinizden geldiğince düzeltmeye çalışın bozulduysa onarılmasına yardımcı olun.

Sizin eviniz civarında da hendek kazıldı mı?

- Evvelki gün camiye giderken cami civarında bazı kazı çalışmaları olduğunu gördüm, bir genç yanıma gelip 'amca evine git' dedi. Dün de yine camiye gitmek istedim ancak hendek kazıldığını gördüm gidemedim. Sabah komşuların evlerinden telaşla çıktıklarını gördüm sordum evlerimizi hemen boşaltmamız gerektiğini anlattılar.

Daha önce de köyümüzü boşalttığımız için biliyorum, Kızımla yalnız kalıyordum ben de küçük bir çantaya elbiselerimi koydum, Kur’anımı boynuma astım ve evden çıktık. Evimizin önünde kazılan hendeğin yanında yüzleri örtülü yirmili yaşlarda üç genç vardı. Beni görünce yanıma geldiler nereye gittiğimi sordular. Evimi terk ettiğimi söyleyince “Nereye gidiyorsun gitme öleceksek burada birlikte ölelim” dedi, ben de yaşlı olduğumu kızımla birlikte gideceğimi söyledim bir şey demediler, yürüdüm.

Bu çatışmalar biter mi?

- Barış gelse iyidir. Barış için hep dua ediyorum. Bir insan öldüğünde bunun sorumluluğu sadece katledende değil herkestedir.