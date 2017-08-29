Sur’daki yıkıma suç duyurusu

Sur’un Yıkımına Hayır Platformu, HDP Diyarbakır milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp birlikte, yıkımın sürdüğü Alipaşa ve Lalebey mahallelerinde su ve elektriklerin kesilmesi, mahallenin polis barikatlarıyla kapatılması kararı veren kamu görevlileri hakkında dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında konuşan Sur’un Yıkımına Hayır Platformu Eş Sözcüsü Talat Kaya, "ablukaya alınan yerlerde ciddi hak ihlalleri tespit ettiklerini" belirterek, sorumlular hakkında işlem yapılması için hukuk yoluna başvuracaklarını söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Sur’un 6 mahallesinde hâlâ sokağa çıkma yasağının sürdüğünü vurgulayan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ise 6 bin yıllık tarihin ayaklar altına alındığını söyledi.

Taşçıer, “Yıkımın yaşandığı yerlerde insanlar kendi evlerine giremiyor. Bu hukuksuzluktur. Hukuku göreve çağırıyoruz. Devlet eliyle yapılan bir hukuksuzluk varsa biz de halk olarak her şekilde buna dur diyeceğiz. Bunun karşısında duracağız. Palmira’ya içimiz hâlâ yanıyorken, gözümüzün önünde bir tarih daha yok ediliyor. Devletin yıktığı yerde evi yapıp tekrar sahibine iade etmesi gerekiyor. Bunu yapmıyorsan rant peşindesin demektir. Birilerine rant için mi yapıyorsunuz bunları, bunlar aklımıza gelir” dedi.

Konuşmaların ardından Platform üyeleri adliyeye girerek, Sur’da yaşanan hak ihlallerine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığa verilen dilekçede, sorumlular hakkında kamu davasının açılması istendi.