Sur'da yaralanan asker GATA'da şehit oldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü operasyonlar sırasında yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanarak GATA'ya sevk edilen bir asker yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Genelkurmay'dan şehitle ilgili yapılan açıklama şöyle:

"31 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 04 Şubat 2016 tarihinde saat 16:40'ta şehit olmuştur.

Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz."

