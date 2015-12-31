Sur’da sokağa çıkma yasağı 30. gününde; valilik tüm yürüyüşleri yasakladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 30 gündür devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek amacıyla bugün HDP, DBP, KJA, DTK, HDK ve Barış Grubu öncülüğünde Sur'a yapılacak yürüyüş öncesi Diyarbakır Valiliği'nden yasak geldi.

Evrensel’de yer alan habere göre, Sur'a yapılacak tüm yürüyüşlerin yasaklandığını duyuran valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Sur ilçesinde bulunan 15 mahalleden 6'sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş Mahallesi) kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarında oluşturulan barikatların kaldırılması, hendeklerin kaldırılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnalarında sivil vatandaşlarımızın zarar görmemesi amacıyla 11.12.2015 günü saat 16.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.

30.12.2015 Perşembe günü İlçesi Gazi Caddesinde sokağa çıkma yasağı kaldırılmış, bu cadde dışında kalan 6 mahallede başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar esnasında meydana gelebilecek olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın zarar görmemesi amacıyla, Sur ilçesinin tamamında yapılması muhtemel basın açıklaması, toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, stand açma, çadır kurma vb, etkinlikler, Anayasamızın 34. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/A ve 11/C maddeleri gereğince, yürütülen çalışmalar süresince yasaklanmıştır."