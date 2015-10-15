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Sur'da öldürülen Helin'in annesi: Kızımı vuran özel harekat timleri gülerek "Gelin cenazenizi alın" dediler!

Görgü tanıkları, Helin'i "özel harekat timlerinin öldürdüğünü" ileri sürdü

15 Ekim 2015 15:38

Diyarbakır Valiliği tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3. gününde Sur ilçesinde öldürülen 12 yaşındaki Helin Şen’in annesi, polislerin kızını öldürdükten sonra gülerek ‘gelin cenazenizi alın’ dediğini öne sürdü.

DİHA'da yer alan habere göre, Anne Nazmiye Şen, ekmek almak için evden çıkan kızının sokaktaki panzerden ateş açılarak öldürüldüğünü iddia etti. Görgü tanıkları da Helin’i öldürdüğü ileri sürülen özel harekat polislerini gördüklerini söyledi. 

 

"Bize gülerek gelin cenazenizi alın dediler"

 

Helin Şen’in annesi Nazmiye Şen, evlerinin bulunduğu Bahçe Sokağı’nda bekletilen panzerlerden açılan ateşle çocuğunun öldürüldüğünü ileri sürerek, “Kızımı vurduktan sonra özel harekat timleri bize gülerek gelin cenazenizi alın dediler” şeklinde konuştu.  

Helin’in vurulduğu ana tanıklık eden Murat İyisoylu, Helin’in vurulduğu sırada herhangi bir çatışma olmadığını söyledi. Çocuğu vurduğu öne sürülen özel harekat timini gördüğünü iddia eden İyisoylu, “Helin’i vuran kel, uzun sakallı biriydi. Hedef gözeterek vurdu. Helin’i kasıtlı vurdular” dedi.

Bir başka görgü tanığı Sevim Alagöz de Helin’in vurulduğu sırada kendisinin de fırında olduğunu belirterek, o sırada çatışma ve silah sesi olmadığını Helin’in fırına ekmek almaya geldiğini söyledi. Bir anda silah sesi duyduklarını ve kafalarını çevirdiklerinde özel harekat timlerinin aracını sokağın başında gördüklerini dile getiren Alagöz, “Cenazeyi almaya giden herkesi taramaya başladılar. Artık duvarın dibinden ayaklarını çekerek içeri alabildiler” dedi.

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