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Sur'da oğullarının cenazesini alamayan aileler açlık grevinde

Sur'da iki hafta önce çatışmalarda 16 yaşındaki Ramazan Öğüt ve 21 yaşındaki İsa Oran ile Mesut Seviktek öldürülmüştü

03 Ocak 2016 16:17

Rabia Çetin

Sokağa çıkma yasağının 33 gündür sürdüğü Sur’da ölen çocuklarının cenazesini alamayan aileler, İHD Diyarbakır Şubesi’nde açlık grevine başladı. İki hafta önce çatışmalar sırasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki İsa Oran’ın babası Mehmet Oran, “Cenazelerimizi alana kadar açlık grevimiz devam edecek” dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’tan bu yana sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sur’da 2 hafta önce çatışmalar sırasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Ramazan Öğüt, 21 yaşındaki İsa Oran ve Mesut Seviktek’in cenazeleri verilmediği için aileleri açlık grevine başladı. T24’e konuşan Mehmet Oran, “Oğullarımızın cenazesini almak için resmi kurumlara daha önce başvuruda bulunmuştuk. Ancak bize, ‘Gidin o hendekleri kapatın öyle verelim’ cevabını verdiler” dedi.

“Cenazelerimizi almak için açlık grevinden başka çaremiz kalmadı” diyen Oran, sözlerine şöyle devam etti:

“Daha önce defalarca resmi kurumlara başvurduk. Ancak alamadık. Cenazelerimizi Diyarbakır sokaklarında bırakmayacağız. Evlatlarımızın cansız bedenlerini bırakıp nereye gidelim. Onları alana kadar açlık grevimiz devam edecek.”

Dün açlık grevine başlayanların isimleri şöyle:

İsa Oran’ın anne ve babası Mehmet Oran ile Zahide Oran, Ramazan Öğüt’ün babası Mithat Öğüt ve halası Sara Baran, Mahmut Seviktek’in ağabeyi İhsan Seviktek ve ablası Güler Seviktek.

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