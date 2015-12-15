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Sur'da iki patlama: 1 polis yaralı

Patlamada iki panzer kullanılamaz hale gelirken, sonrasında çıkan çatışmada B.B isimli polis memuru yaralandı

Fotoğraf: Veysi Polat

15 Aralık 2015 18:05

Veysi Polat

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde polis panzerinin geçişi sırasında bomba patladı. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmadı. 
Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesinde, tuzaklanan el yapımı bomba, zırhlı polis aracının geçişi sırasında patladı. Patlamada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, panzer hasar gördü. 

Diyarbakır'da 13 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü Sur ilçesindeki çatışmalarda bugün iki patlama yaşandı. Alınan bilgiye hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için Sur'daki 6 mahalleye operasyon düzenlemek isteyen iki polis panzeri, tuzaklanmış mayına bastı. Patlamada iki panzer kullanılamaz hale gelirken, sonrasında çıkan çatışmada B.B isimli polis memuru yaralandı.

 

Diyarbakır'da Sur yürüyüşü

 

Bu arada Merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti'nde toplanıp yol kapatmak isteyen gruba önlem alan polis ekipleri gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. HDP Grup Toplantısı sonrası 500 kişilik grup da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Şeyh Sait Meydanı'na yürüdü. Burada yapılan basın açıklamasında Sur'daki yasağın kaldırılması istendi. Grup, sloganlar atarak dağıldı.

 

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