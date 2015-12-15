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Silvan'da zırhlı polis aracına bombalı saldırı, 3 polis şehit

Seyir halindeki polis araçlarının geçişi sırasında daha önceden yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi

Fotoğraf: Arşiv

15 Aralık 2015 18:01

Diyarbakır Silvan'da seyir halindeki zırhlı polis araçlarının geçişi sırasında daha önce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada 3 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre olay, Diyarbakır-Silvan karayolu Oğuzlar köyü civarında yaşandı. Seyir halindeki polis araçlarının geçişi sırasında daha önceden yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi.

Olayda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı. Olay yerine Diyarbakır'dan 10 ambulans gönderildi.

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