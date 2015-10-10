Sur'da hendek kapatan polise mayınlı saldırı: 1 şehit

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek kapatma çalışması yapan güvenlik güçlerine roketatar ve otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 polis şehit olurken, 2 polis yaralandı.



DHA'nın haberine göre, Diyarbakır Valiliği tarafından merkez Sur İlçesi'nde 7 ve Yenişehir İlçesi'nde 2 mahallede bu sabah saat 05.00'ten itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ederken, güvenlik güçleri hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için operasyon başlattı. Sur ilçesinin Fatihpaşa Mahallesi'nde zırhlı araçlarla hendek kapatmaya gelen polis ekibine PKK'lılar roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı ve ardından hendeğe tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. 1 polis şehit olurken, yaralanan 2 polis sevk edilen ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Saldırının ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Diyarbakır şehir merkezinden Hani ilçesine giderken yol kesen PKK'lılardan kaçmak için yol değiştiren bir polis de, açılan ateş sonucu hamile eşinin yanında şehit olmuştu.