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Yol kesen PKK'lılar uzaklaşmaya çalışan araca ateş açtı; polis memuru eşinin yanında şehit oldu

Şehit polis memurunun hamile eşi, saldırıdan yara almadan kurtuldu

Fotoğraf: Arşiv

10 Ekim 2015 01:17

Diyarbakır'ın Hani ilçesi yakınlarında PKK'nı yol kestiğini görerek bölgeden uzaklaşmaya çalışan polis memuru, uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu şehit oldu. Saldırı esnasında polis memurunun yanında bulunan hamile eşi, olaydan yara almadan kurtuldu. 

DHA'nın haberine göre, Diyarbakır’ın Hani İlçesi Emniyet Müdürlüğü’nnde görev yapan bir polis memuru hamile olduğu belirtilen eşi ile Diyarbakır’a geldikten sonra akşam saatlerinde özel otomobiliyle görev yaptığı ilçeye dönüşe geçti. Polis memuru, Hani-Sergenli Köyü yakınlarında bir grup PKK’lının yol kestiğini görünce aracıyla manevra yaparak geri dönmek istedi. Bu sırada PKK’lılar uzun namlulu silahla otomobile ateş açtı. Açılan ateşte başına kurşun isabet eden polis memuru ağır yaralandı. Saldırıda polis memurunun eşinin yara almadığı öğrenildi. 

Ağır yaralı polis memuru helikopterle bölgeden alınarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne getirildi. Polis memuru burada yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye helikopterle indirilen Özel Harekat timleri geniş kapsamlı operasyon başlattı.

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