Sur’da hayatını kaybeden Ramazan Öğüt’ün cenazesi 154 gün sonra alınabildi!

Sokağa çıkma yasağı ve çatışmaların yaşandığı Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hayatını kaybeden Ramazan Öğüt’ün (17) cenazesi 5 ay sonra DNA testiyle tespit edilebildi. Aynı dönemde yaşamını yitiren Rozerin Çukur ile Hakan Aslan'ın cenazelerinden ise sonuç alınamadı.

Sur’da Ocak ayında hayatını kaybeden ancak çatışma ve yasak nedeniyle Paşa Hamamı yanında defnedilen Öğüt ile kimliği bilinmeyen bir kadın cenazesi ailenin yer göstermesi sonucunda savcılık kararıyla 12-13 Mayıs'ta birer gün arayla çıkarılmıştı. Vücut bütünlüğü bozulan cenazeler otopsi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. DNA testi için cenazelerden alınan örnekler 17 Mayıs'ta İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. ATK'den gelen DNA eşleşmesine dair yazıda cenazenin Öğüt'e ait olduğu kesinleşti.

Adliyeye geçen Öğüt'ün babası Mithat Öğüt, resmi işlemlerin ardından hastaneye geçti. Aile cenazeyi alarak, Yeniköy Mezarlığı'ndaki morga götürecek. Cenazenin bugün defnedilmesi bekleniyor.

Aileler daha önce cenazelerini alabilmek için açlık grevine girmişti.

Sur'da oğullarının cenazesini alamayan aileler açlık grevinde