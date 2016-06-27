Sur'da hayatını kaybeden Hakan Arslan'ın cenazesi 5 aydır kayıp!

Diyarbakır’da 2 Aralık’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur’da hayatını kaybeden Hakan Arslan’ın cenazesi 158 gündür bulunamıyor. Sur’da Hasırlı Camisi yanına defnedildiği ifade edilen Arslan’ın cenazesi için ailesinin savcılığa yaptığı başvuruya ise henüz yanıt gelmedi.

Sur’da 22 Ocak'ta hayatını kaybeden ve sonra cenazesi bilinmeyen bir yere defnedilen Hakan Arslan'dan 158 gündür haber yok. Cenazenin bulunması için resmi kurumlara yaptıkları başvurulardan her seferinde eli boş dönen aile, avukatları aracılığıyla Sur’da çıkan ve tutuklanan bir kişiyle görüşmüş ve cenazenin Hasırlı Camisi yanına defnedildiğini öğrenmişti.



Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, ailenin avukatı Ferhat Kılınç'ın cenazesinin çıkarılması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurunun üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen halen bu başvuruya olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmedi.



Sur'da yaşamını yitiren çocuklarının cenazelerini alabilmek için 10 aile, Sur'daki Dicle Fırat Kültür Merkezi'nde nöbet eylemi başlatmış, ailelerden 9'u uzun zaman sonra cenazelerini alabilmişti.



Hakan Arslan ailesi ise cenazeyi alacakları günü bekliyor.