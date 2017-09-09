Sur’da evler, içindeki eşyalar ile yıkılıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kentsel dönüşüm gerekçesiyle Ayşe Dün’e ait ev, içindeki eşyalarla birlikte yıkıldı. Yıkıma karşı çıkan Dün ve oğlu, polisler tarafından coplandı. Mahallelinin tepkisi üzerine havaya ateş açan polis üç kişiyi gözaltına aldı.

Cumhuriyet’ten Mamut Oral’ın haberine göre, Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinin Alipaşa ve Lalebey Mahallelerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki yıkım aylardır sürüyor. 23 Mayıs’tan bu yana aralıklarla devam eden yıkıma tepki gösteren vatandaşlar evlerinden çıkmak istemiyor. Su ve elektriğin uzun süredir kesik olduğu iki mahallenin çevresi bir süre önce polis bariyerleriyle kapatılırken, sokaklara zırhlı araçlar, TOMA ve çevik kuvvet polisleri konuşlandırıldı.

Kutlu Sokak’ta dün Ayşe Dün’e ait ev içindeki eşyalarla birlikte yıkılırken Ayşe Dün ve oğlu Sadık Dün, yıkıma karşı çıktı. Bunun üzerine polisler anne ve oğluna coplarla müdahale etti. Polisin müdahalesi mahallelinin de tepkisini çekti. Bu sırada polis havaya ateş açtı. Yıkıma tepki gösteren Sadık Dün ve Okan Barutçuoğlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Sur Kaymakamı ve Sur Belediyesi kayyımı Bilal Özkan, önceki gün düzenlediği basın toplantısında HDP ve DBP’yi kastederek, “Gündemi meşgul edenler bu protokolde imza sahibidirler. Burada sözde direniş görüntüsü oluşturmaya çalışmakla beraber başarılı olamayan terör örgütünün uzantılarına asla fırsat verilmeyecektir. Devletimiz bu çalışmayı takvimi içerisinde bitirmeye kararlıdır” demişti.