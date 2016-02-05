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Sur'da çatışmalar nedeniyle boşaltılan evlerde define aramışlar!

Polis, fırsatçıların yakalanması için parmak izi incelemesi yaptı

05 Şubat 2016 12:20

Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde çatışmalar dün de devam etti. PKK'lılardan temizlenen bölgelerde ise, 11 Aralık'ta sokağa çıkma yasağına verilen 17 saatlik arada, definecilerin yaptığı fırsatçılık ortaya çıktı. Çatışmalar nedeniyle boşaltılan tarihi evlere yerleşen definecilerin kazı yaptığı belirlendi. Tarihi evlerden birinde, milattan önce 3000'li yıllara ait bir mozaik eser ele geçirildi. Bazı evlerde define haritası da bulan polis, fırsatçıların yakalanması için parmak izi incelemesi yaptı. 

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, asker ve polisin 2 kilometrelik alanda PKK’lılara yönelik yürüttüğü operasyonlarda sokak başlarına geçici karakollar kurulduğu öğrenildi. PKK’lıların evlerin duvarlarını kırarak oluşturdukları geçitleri kapatan güvenlik güçleri, olası saldırıları önlemek için kulübelerde 3’erli olarak nöbet tutuyor. Hendeklerin yeniden kazılmasını önlemek için Alipaşa Aile Hekimliği ile Bağlar İlçesi’nde 1, 2 ve 3 No’lu Aile Hekimlikleri’nin polis karakoluna dönüştürülmesine karar verildi.

 

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