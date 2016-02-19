Sur'da çöken binada 3 asker şehit oldu

TSK, Sur'da çöken binada enkaz altında kalan 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Göçük altında kalan 9 asker kurtarılırken 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015 tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar 80'inci gününe girerken, operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Hasırlı Mahallesi'nde Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin içinde bulunduğu eski bir binada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 9 kişi kurtarılırken, 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

“19 Şubat 2016 Cuma günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında içinde yedi kahraman silah arkadaşımızın bulunduğu bir bina çökmüştür. Çöken binadan dört kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak kurtarılmış, üç kahraman silah arkadaşımız ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza veYüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."