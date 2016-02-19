T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'da çöken binada 3 asker şehit oldu

Göçük altında kalan 9 asker kurtarılırken 4'ü yaralandı

19 Şubat 2016 19:00

TSK, Sur'da çöken binada enkaz altında kalan 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. Göçük altında kalan 9 asker kurtarılırken 4'ünün yaralandığı bildirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015 tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar 80'inci gününe girerken, operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Hasırlı Mahallesi'nde Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin içinde bulunduğu eski bir binada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 9 kişi kurtarılırken, 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirilmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde:

“19 Şubat 2016 Cuma günü Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında içinde yedi kahraman silah arkadaşımızın bulunduğu bir bina çökmüştür. Çöken binadan dört kahraman silah arkadaşımız hafif yaralı olarak kurtarılmış, üç kahraman silah arkadaşımız ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza veYüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz."

ETİKETLER

surasker

İlgili Haberler

Sur'da askerlerin de bulunduğu bir binada göçük meydana geldi; 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi enkaz altında

Göçüğün hangi nedenden kaynaklı olduğu henüz bilinmiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24