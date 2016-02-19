Sur'da askerlerin de bulunduğu bir binada göçük meydana geldi; 9 kişi kurtarıldı, 3 kişi enkaz altında

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2 Aralık 2015 tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar 80'inci gününe girerken, operasyonların yoğun şekilde devam ettiği Hasırlı Mahallesi'nde Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin içinde bulunduğu eski bir binada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 9 kişi kurtarılırken, 3 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, enkaz altında kalan 3 kişinin kurtarılması için göçüğün meydana geldiği evde arama çalışmaları sürerken, bölgede saldırılara karşılık geniş güvenlik önlemleri alındı.