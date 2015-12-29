Sur'da çıkan çatışmada 4 polis yaralandı

Diyarbakır'ın sokağa çıkma yasağı uygulanan ve operasyonların sürdüğü merkez Sur ilçesinde PKK tarafından atılan roket sonucu çıkan çatışmada, biri başından olmak üzere 4 polis yaralandı.

DHA’dan Canan Altıntaş ve Ahmet Ün’ün haberine göre; Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde çıkan çatışmalar sırasında atılan bir roket, merkez Yenişehir İlçesi'nde bir binanın çatı katına isabet ederek, hasara neden oldu. Sur'da PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir polis memuru keskin nişancı silahı Kanas ile açılan ateşte, 3 polis memuru da tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı. Yaralı 4 polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Sur ilçesinde PKK'lıların oluşturduğu barikatların kaldırılması, kazdıkları hendeklerin kapatılması ve örgüt üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan sokağa çıkma yasağı devam ederken, ilçede güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında bugün de çatışmalar çıktı. Çatışmalar sırasında PKK'lıların keskin nişancı silahı Kanas ile açtığı ateşte 27 yaşındaki polis memuru Ahmet Sarıkaya, başından yaralandı. Durumu ağır olan Sarıkaya, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy da hastaneye giderek, yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı.

Sur'da öğleden sonra çıkan çatışmalar sırasında PKK'lılar tuzakladıkları patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada 3 polis memuru şarapnel parçalarının isabet etmesi yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Diyarbakır Asker Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Roket binaya isabet etti

Sur'da bugün çıkan çatışmalar sırasında atılan bir roket merkez Yenişehir İlçesi Lise Caddesi, Ali Emiri 5'inci Sokak üzerindeki Arma Yapı Apartmanı'nın B bloğunun çatısına isabet etti. Çatıda hasar meydana gelirken, polis ekipleri çatı katında incelemelerde bulundu.

Diyarbakır'da pazar günü yine Sur'dan bir roket Yenişehir ilçesinde özel bir hastanenin çatı katına, dün de bir binanın çatı katına isabet etmişti