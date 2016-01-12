Sur'da çatışma çıkınca heyet geri döndü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının geçici olarak kaldırıldığı Dabanoğlu Mahallesi Çiftehan Sokak'a gitmek isteyen HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp'in de aralarında bulunduğu heyet, yoğun silah sesleri nedeniyle içeri giremedi.

Sur Kaymakamlığı, 42 gündür çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Dabanoğlu Mahallesi Çiftehan Sokak'taki sokağa çıkma yasağının 14.30-16.30 saatleri arasında kaldırıldığını açıklamıştı. Bu karar üzerine aralarında HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ve Avukat Yunus Muratakan'ın da bulunduğu 6 kişilik heyet, Dabanoğlu Mahallesi'ne açılan Gazi Caddesi'ne gitti.

Heyetle birlikte üç cenaze aracı ve ambulans da caddeye sevk edildi. Çatışmalarda hayatını kaybeden İsa Oran, Mesut Seviktek ve Ramazan Öğüt'ün Çiftehan Sokak'taki cenazesini almak isteyen heyet, Dabanoğlu Mahallesi'ne hareket etmeden seri silah ve patlama sesleri geldi.

Bunun üzerine mahalleye girmekten vazgeçen heyet, durum değerlendirmesi yapmak üzere İHD Diyarbakır Şubesi'ne geçti. İHD binasında İsa Oran, Mesut Seviktek ve Ramazan Öğüt'ün ailelerinin, cenazelerin alınması için başlattığı açlık grevi eylemi 11. gününde devam ediyor.

Bu arada heyetin İHD binasına gitmesinden sonra Sur'da şiddetli patlama sesleri duyuldu.