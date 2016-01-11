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Diyarbakır'da eylem hazırlığı yapan 3 IŞİD militanı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, militanları eş zamanlı operasyonla yakaladı

11 Ocak 2016 17:14

Diyarbakır'da IŞİD'in eylem yapacağı istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 3 IŞİD üyesi yakalandı. 

CNN Türk'ün haberine göre, Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne 10.01.2016 günü saat 03.00 sıralarında DAEŞ örgüt mensuplarının ilimiz genelinde eylem yapacağı ihbarı gelmiştir.  Yapılan ihbar sonrası Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bahse konu şahısların yakalanmalarına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan kararlar doğrultusunda eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş ve 3 DAEŞ örgüt mensubu yakalanmıştır. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 1 kurusıkı silahtan bozma tabanca, 3 otomatik av tüfeği, 75 farklı çaplarda fişek, 44 kurusıkı fişek, 615 av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Yapılan operasyonda yakalanan şahısların Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının akabinde adli makamlara sevk edilmiştir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi.

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