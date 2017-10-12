T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sürat teknesiyle yasa dışı geçişe sahil güvenlik engeli

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'ten sürat teknesi aracılığıyla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Simi Adası'na gitmeye çalışan 18 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

12 Ekim 2017 15:49

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'ten sürat teknesi aracılığıyla yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na gitmeye çalışan 18 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.
İçmeler Mahallesi\'nden sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na bağlı hücum botlar, yaptığı araştırmada, Turunç Mahallesi açıklarında \'Checkmate-1\' adlı sürat teknesini tespit etti. Kısa süren takibin ardından teknedekiler, yakalandı. Yapılan aramada 3\'ü kadın, 6\'sı çocuk olmak üzere 18 Suriyeli ile yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen 3 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na getirilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Organizatörlerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Yasa dışı geçişte kullanılan sürat teknesine el konularak, tekne kıyıya çekildi.
Suriyeli kaçakların, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na gitmek için kişi başı 3 bin 500 Dolar ödediği, yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı özel hizmet aldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali GÜNDOĞANMARMARİS Muğla DHAMARMARİSYunanistan Simi AdasıSuriyeliGeçişleriMahallesiSahil Güvenlik Marmaris Grup KomutanlığıTurunç MahallesiKısaYapılanSuriyelilerMuğlaGöçMüdürlüğüOrganizatörlerinYasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24