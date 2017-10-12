Sürat teknesiyle yasa dışı geçişe sahil güvenlik engeli

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS\'ten sürat teknesi aracılığıyla yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na gitmeye çalışan 18 Suriyeli, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddia edilen 3 kişi, gözaltına alındı.

İçmeler Mahallesi\'nden sürat teknesiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağını öğrenen sahil güvenlik ekipleri, harekete geçti. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na bağlı hücum botlar, yaptığı araştırmada, Turunç Mahallesi açıklarında \'Checkmate-1\' adlı sürat teknesini tespit etti. Kısa süren takibin ardından teknedekiler, yakalandı. Yapılan aramada 3\'ü kadın, 6\'sı çocuk olmak üzere 18 Suriyeli ile yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen 3 kişi yakalandı. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı\'na getirilen Suriyeliler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Organizatörlerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Yasa dışı geçişte kullanılan sürat teknesine el konularak, tekne kıyıya çekildi.

Suriyeli kaçakların, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Simi Adası\'na gitmek için kişi başı 3 bin 500 Dolar ödediği, yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı özel hizmet aldığı öğrenildi.



FOTOĞRAFLI