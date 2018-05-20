Sürat teknesiyle kaçmak isterken yakalandılar

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM\'da, 3 metrelik sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalıştıkları belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Devriye görevi yapan Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, Gümbet Mahallesi açıklarındaki İnceburun mevkisinde, içinde kaçakların bulunduğu sürat teknesi olduğunu fark edip, durdurdu. Bottaki 18\'i Suriye, 1\'i Lüblan, 1\'i Fas uyruklu kaçak, Sahil Güvenik botuna alındı. Yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçmek için Yalıçiftlik Mahallesi sahilinden denize açıldıkları belirlenen 7\'si çocuk, 3\'ü kadın toplam 20 kaçak, Bodrum Limanı\'na getirildi. Kaçakların 17 bin dolara satın aldıkları sürat teknesi de yedeklenerek, Bodrum Limanı\'na çekildi. Limana getirilen kaçaklar arasındaki çocuklardan bazıları, olup bitenden habersiz gülüp, oynarken, bazıları da yorgunluktan bulundukları yerde uyuyakaldı. Kaçaklara sürat teknesini sattığı ileri sürülen 2 kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Kaçakların, Sahil Güvenlik\'teki işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü\'ne teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte kaçakların Yunan Adaları\'na geçişlerinde artış olmaya başlaması üzerine Bodrum ile Turgutreis, Yalıkavak, Gümüşlük mahallerindeki sahil güevinlik ekiplerinin sayısının artırıldığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI