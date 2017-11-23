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Sürat teknesinde 32 kaçak yakalandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nden yasa dışı yollardan sürat teknesiyle Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 32 kaçak yakalandı

23 Kasım 2017 22:13

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nden yasa dışı yollardan sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışan yabancı uyruklu 32 kaçak yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bir ihbarı üzerine bugün saat 06.00 sıralarında harekete geçildi. Bodrum\'un Gümbet Mahallesi İnceburun mevkisinden 6 metrelik sürat teknesine bindirilen kaçakların, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'na geçirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Tekne, Karaada Adası açıklarında sahil güvenlik botu tarafından önü kesilerek durduruldu. Teknedeki 24\'ü Suriye, 8\'i Afganistan uyruklu, toplam 32 kaçak yakalandı. Tekneyi kullanan Ukrayna uyruklu insan kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklar, sahil güvenlik botuna alınarak Bodrum\'a getirildi. Kaçakların işlemlerinin ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne teslim edileceği bildirildi. Ukraynalı organizatör hakkında da yasal işlemlere başlandı.

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