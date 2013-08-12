Sürat teknesi çarpan BTP Başkanı Haydar Baş'ın yeğeni öldü

Fethiye İlçesi'nde çalıştığı tur teknesinden yüzmek için denize giren Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın yeğeni 27 yaşındaki Önder Pervanoğlu, sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Bir gezi teknesinde çalışan (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın yeğeni olduğu öğrenilen Önder Pehlivanoğlu (27), dün akşam saatlerinde tekne Fethiye Körfezi'ndeki Kızılada mevkisi açıklarında mola verdiği sırada serinlemek için denize girdi.

Bir süre teknenin etrafında yüzen Pehlivanoğlu'na, iddiaya göre su sporu yaptıran Mustafa K'nın kullandığı 5 metrelik sürat teknesi çarptı. Başı ve vücuduna aldığı darbeyle deniz içinde hareketsiz bir şekilde kalan Pehlivanoğlu, sürat teknesine çıkarıldı. Kıyıya getirilen Pehlivanoğlu, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Pehlivanoğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

'Kaza ise yapacak bir şey yok'

Bu arada Haydar Baş'ın oğlu Hayri Baş, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili çelişkili ifadeler olduğunu, avukatlarının olayı takip ettiğini anlatarak, "Kaza ise yapacak bir şey yok. Bir gün doğduk, bir gün de öleceğiz ama ihmal varsa olayın üzerine tabi ki gideceğiz. Cenaze salı günü Trabzon'da defnedilecek" dedi.

Savcının incelemesinin ardından Pehlivanoğlu'nun cenazesi, uçakla Dalaman Havalimanı'ndan memleketi Trabzon'a gönderildi.

Olaydan sonra Sahil Güvenlik tarafından gözaltına alınan Mustafa K'nın ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bildirildi.