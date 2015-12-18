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Sur'a yürümek isteyen gruba polis müdahalesi, 3 gözaltı

HDP, DBP, HDK ve DTK bugün Diyarbakır'da ortak basın toplantısı düzenlemişti

18 Aralık 2015 15:57

Veysi Polat

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki sokağa çıkma yasağını protesto etmek isteyenlere müdahale eden polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Ekinciler Caddesi'nde ıslıklar ve sloganlarla yürüyüş yapmak isteyenlere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale eden polis, bir binayı ablukaya aldı. Sokağı çembere alan ve takviye isteyen polis, bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Olayı protesto eden kalabalık bir grup da olay yerine gelip polisi yuhaladı. 

Bu arada polise atılan bir adet ses bombası patlamadan bir aracın altına düştü. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı. 

Hürriyet'te yer alan haberde, olaylarda 2’si Rusya uyruklu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polisin Ekinciler Caddesi’nde bir gazeteciyi gözaltına almak istemesine meslektaşları izin vermedi. 

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Sur'a yürümek isteyen gruba polis müdahalesi, 3 gözaltı

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