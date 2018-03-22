Sur Yapı'dan peşin fiyatına vadeli satışlar başladı

İSTANBUL, (DHA)- SUR Yapı, İstanbul ve Bursa’nın Premium lokasyonlarında ev almak isteyenlere 2018’in büyük fırsat kampanyasını başlattı. İstanbul’un 9 ilçesindeki ve Bursa’da yer alan 12 projeyi kapsayan \'Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası\' peşin fiyatına vadeli satış imkanı sunuyor.

Sur Yapı İstanbul’un seçkin semtleri Koşuyolu, Topkapı, Kağıthane, Maltepe, Ümraniye, Sancaktepe, Ispartakule, Bahçekent, Sultanbeyli ve Bursa Nilüfer’de bulunan konut projelerinde geçerli olacak Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası başlattı. Peşin fiyatına vadeli satış fırsatının sunulduğu kampanya 30 Nisan 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Sur Yapı bu kampanya ile sektörde bir ilke imza atarak peşin fiyatına vadeli satışları başlatmış oldu. Kampanya kapsamında yüzde 35 peşinat alınıyor. Altıncı ay da yüzde 15, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda yüzde 7 vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme alınıyor. Kalan tutarı ise Sur Yapı bünyesinde 48 sabit vade farksız taksite bölünüyor.

214 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR

Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası Koşuyolu’nda Excellence,Topkapı’da Topkapı Evleri, Kağıthane’de Tempo City, Maltepe’de Yeşilmavi, Ümraniye’de Şehir Konakları, Sancaktepe’de Lavender ve Muhit, Ispartakule’de Bahçeyaka, Bahçekent’te Semt Bahçekent, Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Bursa Nilüfer’de Marka Rezidansprojelerini kapsıyor.Kampanya kapsamında fiyatlar 214 bin liradan başlıyor. Lokasyona göre fiyatlar değişiklik gösteriyor.

MALİYETLER YANSIMADAN ALAN KAZANÇLI ÇIKACAK

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, inşaat maliyetleri henüz fiyatlara yansımamışken Nesiller Boyu Yatırım Kampanyası ile konut almak isteyenlere cazip fırsatlar sunduklarını belirterek, “Maliyetlerde ortalama yüzde 22’lik bir artış yaşandı. Ancak sektör henüz bunu satış fiyatlarına yansıtamadı. Bu kampanyayı düzenleyerek konut almak için en uygun zamandan konut alıcılarının yararlanmasını istedik” dedi.

BAHARLA BİRLİKTE PİYASALAR CANLANACAK

Elmas şöyle devam etti,

“2018’in ilk kampanyasını baharın güzel günleriyle birlikte başlatmak istedik. Her yıl bu dönemler doğayla birlikte piyasaların da alışverişin de canlanmasına şahit oluruz. Bu canlılık dönemini baştan yakalayanlar hep avantajlı çıkmıştır. Çünkü canlılığın zirve yaptığı aylara ulaştığımızda fiyatların da yukarı hareket etme cesareti bulur. Bu nedenle Sur Yapı olarak biz ilk olmak ve avantajlarımızdan konut alıcılarınıyararlandırmak istedik. Bu kapsamda da konut alıcıları için seçkin lokasyonlarda peşin fiyatına vadeli konut satın alma imkanı sunan ‘‘Nesiller Boyu Yatırım’’ kampanyamızı başlattık. Gayrimenkul doğru lokasyonda, doğru fiyatla ve vade fırsatı ile alındığında sadece bugün için değil, nesiller boyu yatırım değeri taşır. Bu düşünceden hareketle tamamen Sur Yapı bünyesinde ödemelerden oluşan pozitif bir kampanya başlattık. Örneğin Semt Bahçekent projemizde 214 bin TL’lik bir konut için 75 bin TL peşinat alınıyor. 6. ay da 32 bin TL, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda 15 bin TL vade farksız ödeme alınıyor. Kalan tutar ise yine Sur Yapı bünyesinde vade farksız 48 ay sabit bin 295 TL tutarında taksitlerle ödenebilecek.\"

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