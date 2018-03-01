Sur Yapı, Bursa ve İstanbul'da teslimlere başladı

İSTANBUL, (DHA) - Sur Yapı, Bursa ve İstanbul’daki üç projesinde 1083 bagımsız bölümün teslimlerine başladığını açıkladı.

Sur Yapı, Bursa Nilüfer’de yer alan Marka Rezidans ve AVM, Anadolu Yakası’nda yer alan İlkbahar 1\'inci etap ile Avrupa Yakası’nda yükselen Mirage Rezidans ve Çarşı projelerinde teslimatlar başladığını duyurdu. Bursa ve İstanbul’da teslimlerine başladığı üç projesinde toplam 1083 bağımsız bölümle 750 milyon lira yatırım hayata geçirildiği belirtildi.

Şirketten yazılı yapılan açıklamada, şunlar ifadelere yer verildi:

\"Sultanbeyli’de yer alan İlkbahar 1\'inci etap projesinde 308 bağımsız bölümü kasım ayı itibariyle teslim edilmeye başlandı. Üçüncü köprü güzergahında konumlanan proje, planlanan metro hattının hayata geçmesi ile Anadolu Yakası’ndaki merkezi noktalara kolay ulaşım imkanı sağlayacak. İlkbahar 1 projesi, inşaatı tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne 200 metre, 100 dönümlük üniversite alanına da 300 metre mesafede yer alıyor.

\"Aynı bölgede yer alan İlkbahar 2\'inci etap ve Gölbahçe Evleri projelerinde ise satışlar devam ediyor. Bölgedeki üç projenin tamamlanmasıyla 800 konutluk bir cazibe merkezi oluşacak. 3\'üncü köprü, yaklaşık 3 bin personelli ve 400 yatak kapasiteli devlet hastahenesi ile 100 dönümlük üniversite alanına komşu konumda olan Sur Yapı projeleri bölgenin çehresini değiştirecek.

\"Bursa Nilüfer’de inşa edilen Marka Rezidans ve AVM’nin geçtiğimiz mayıs ayında açılan alışveriş merkezinden sonra rezidans teslimleri de ocak ayı itibariyle başladı. Sosyal tesisleri, dağ manzarası, içerisinde sevilen ve seçkin ulusal ve uluslararası markalarının yer aldığı alışveriş merkezi ile Marka Rezidans, “lüks”ün Bursa’daki yeni simgesi haline şimdiden geldi. 650 milyon dolar yatırım değerine sahip Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, 373 lüks rezidans dairesi, home ofisleri ve alışveriş merkezinde 250 mağaza bulunuyor.

Güneşli ‘de yer alan Sur Yapı Mirage Rezidansta da kasım ayı itibariyle teslimler başladı. Mirage Rezidans ve Çarşı projesinde 3 blokta 342 rezidans ve 60 dükkanın teslimatı gerçekleştiriliyor. \"

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