Sur Yapı bin 105 konutluk Turkuaz etabını satışa çıkardı

ANTALYA, (DHA) - SUR Yapı Antalya’da bin 105 konutluk Turkuaz etabının satışlarını öne aldığını duyurdu. Yoğun ilgi nedeniyle satışları öne çektiklerini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Turkuaz etabı bizim için çok özel. Burada, yaşamın suyun kenarında başladığı ve birçok medeniyetin suyun etrafında yükseldiği gerçeğinden hareket ettik\" dedi.

Türkiye\'nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümünü başlattıklarını vurgulayan ve proje hakkında bilgi veren Elmas, “Başta Antalya olmak üzere Türkiye’nin ve dünyanın 155 farklı ülkesi ve 177 farklı kentinden 57 binden fazla ön talep sayısına ulaşan projemiz bittiğinde Antalya’ya geleceğe miras modern ve yeni bir şehir inşa etmiş olacağız. Lansman öncesi satışa çıkardığımız 2019 yılında teslim edilecek bin 400 konutu kısa sürede sattık. Bu satışların yüzde 65’ini Antalya’ya yüzde 35’lik kısmını ise tüm Türkiye’ye ve diğer ülkelere gerçekleştirdik. Türkiye’nin markası Sur Yapı’ya gösterilen bu ilgiden dolayı hem Antalya’ya hem tüm Türkiye’ye ve Antalya seven tüm dünya vatandaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

\"OFİSLER VE TİCARİ DÜKKANLARA YOĞUN İLGİ VAR\"

Projenin içerisinde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacağını belirten Elmas, \"Ortasından tramvayın geçtiği caddemizde yer alan dükkanlara yoğun bir ilgi var. Satışa açılan ticarilerin yüzde 95’lik kısmının satışını tamamladık. Yeni kısımları satışa açmak için çalışıyoruz. Cadde üzerinde yer alan ofislerde de benzer bir durum var, talebi karşılamak için yeni kısımların satışlarını öne çekiyoruz’’ diye konuştu.

\"TURKUAZ ETABI BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL\"

\"Yoğun ilgi nedeniyle çok özel bir konsepte sahip Turkuaz etabının satışını öne çektik\" diyen Elmas,“Turkuaz etabı bizim için çok özel. Burada, yaşamın suyun kenarında başladığı ve birçok medeniyetin suyun etrafında yükseldiği gerçeğinden hareket ettik. Bu nedenle Turkuaz etabındaki bütün blokları su kenarında konumlandırdık. Suyun sakinliği, huzur veren özelliğini bu etaba yansıttık.Tanıtım öncesi ilk bin 400 konutta olduğu gibi fırsatları sabit tuttuk. Dolayısıyla fırsatları sürdürüyoruz. Önce gelenler doğal olarak, en çok kazanacak\" dedi.

\"ÇEVRECİ DÖNÜŞÜM MODELİYLE TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYORUZ\"

Sur Yapı Antalya Projesi’yle ilgili Elmas şunları söyledi:

“Türkiye’nin örnek dönüşüm projesi kapsamında Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde yeni bir şehir inşa ediyoruz. 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerindeki projenin içerisinde 249 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı Antalya’nın en büyük parkı olacak. Tramvay hattı, dönerek projenin içerisinden geçecek. Projenin merkezinde 1.3 kilometre uzunluğunda bir alışveriş caddesi olacak. Projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş caddesi, alışveriş merkezi olacak. Proje tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişi yaşayacak. Öncelikle hak sahiplerinin evlerini teslim edeceğiz. Toplamda ise 19 bin bağımsız bölümü 8 yıllık bir süreçte tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl için 5 bin kişinin istihdam edileceği projenin yatırım değeri 8 milyar TL’yi buluyor. Bir yandan istihdama diğer yandan da ekonomiye katkı sağlayacak. Uygulanan çevreci dönüşüm modeliyle de Türkiye’ye örnek oluyoruz.\"

Ön talebin 57 binlere ulaşması ile Turkuaz etabı yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme ve kalan tutar vade farksız 36 cazip ödeme planı ile ön satışa sunuldu. Turkuaz etabında bin 105 daire yer alıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri ise 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabında da yüzde 10 peşin indirimi devam ediyor. Projenin içerisinde geniş limon bahçeleri, çim aktivite alanlarının yanı sıra spor yapanlar için de çok amaçlı futbol, basketbol sahaları, koşu pisti ve açık hava fitness aletleri yer alıyor.

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