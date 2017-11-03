Sur Yapı, Antalya'da 19 bin konut inşa edilecek

İSTANBUL, (DHA) SUR Yapı Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, Sur Yapı\'nın Antalya\'da 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alan üzerinde 19 bin konutun yer alacağı bir projeye imza atmaya hazırlandığını açıkladı.

8 YIL BOYUNCA BEŞ BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK

Antalya\'nın Kepez ilçesinde yapılacak olan proje hakkında konuşan Ekener, 8 yıl boyunca beş bin kişiye istihdam sağlanacağını da söyledi ve şu bilgileri verdi:

\"Henüz tanıtım kampanyasına başlamamamıza rağmen yoğun bir taleple karşılaştık. Proje sadece Antalya’dan değil İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İzmir, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Konya, Afyon, Isparta, Denizli ve Mersin dahil69 ilden talep aldı. Ön talep sayısı şimdiden 19 bini geçti. Bu yatırım şimdiden Türkiye’nin projesi oldu. Antalya’da tüm Türkiye’ye örnek olacak bir şehir kuracağız. Büyük heyecan duyduğumuz bir proje. Başladığı andan itibaren Antalya’ya değer kattığını memnuniyetle görüyoruz, bu değerin katlanarak süreceğine inanıyoruz. Kepez-Santral bölgesini dönüştürerek Antalya’nın içinde yeni ve modern bir şehir inşa edeceğiz. Yeni şehirde 19 bin konutun yanı sıra, kültürel alanlar, dev şehir parkı, okullar, kütüphaneler, sağlık tesisleri, spor tesisleri, oteller, alışveriş caddeleri ve alışveriş merkezi yer alacak. Ayrıca modern bir şehirde ihtiyaç duyulan ticaret, finans, alışveriş, nitelikli konut ve toplu ulaşım olanakları en ince detayına kadar tasarlanıyor. Konutların yaklaşık 5 bini hak sahiplerine ait. Öncelikli olarak hak sahiplerinin konutlarını teslim edeceğiz. Projenin 8 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz.\"

\"YURT DIŞINDAKİ ANTALYA İLGİSİNİN HAREKETLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\"

Kepez\'in Antalya\'nın en hızlı gelişe ilçesi olduğunu söyleyen Ekener, \"Proje, Türkiye’deki ikinci evini Antalya’dan alma hayali kuran gurbetçilerimiz için de fırsat olacak. Onlar için Antalya en gözde şehirlerden birisi. Projeyi yurt dışında duyanların talepleri de artmaya başladı. Yurt dışındaki Antalya ilgisinin bu projeyle hareketleneceğini tahmin ediyoruz. Son açıklanan TUİK verilerinden görüleceği üzere yabancıya konut satışında ilk 9 ay rakamlarının toplamına baktığımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış yaşandı. Yabancıya konut satışında İstanbul’un ardından Antalya ikinci sırada yer aldı. Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Rusya Federasyonu vatandaşları ise en çok yatırım yapanlar arasında üst sıralarda yer aldı. Projemiz de hem konum hem de sağladığı olanaklarla yerliden aldığı talep kadar yabancıdan da talep alacağını düşünüyoruz. Ayrıca Antalya’da yerleşik 15.000 in üzerinde Rus vatandaşı yaşıyor. Antalya’da yerleşik yaşayan Ruslardan da projeye ilgi olacağını düşünüyoruz. Projemizin Yabancıya konut satışında önemli bir yer edineceğini öngörüyoruz. Şu ana kadar 9 farklı ülkeden ön talep aldık. Antalya, Türkiye’nin dünyadaki markası ve projemiz Antalya’ya değer katacak.\"

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