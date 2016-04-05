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Sur mağduru papağan "bomm" diyordu, şimdi "miyav"lıyor

Çatışmalar nedeniyle psikolojisi bozulan papağan gördüğü tedavi nedeniyle iyileşmeye başladı

05 Nisan 2016 17:10

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki çatışmalar nedeniyle mahsur kalıp psikolojisi bozulan ve sadece “bomm” demeye başlayan “Heval” isimli papağandan iyi haber var. Papağanın sahibi Alaaddin Kılıç, veteriner gözetiminde kullanılan ilaçların iyi deldiğini ifade ederek, “İsmine yeniden alışmaya başladı. ‘Heval’ deyince bakıyor. Artık tüylerini çekmiyor. Artık 'bomm' demiyor, kedi sesi çıkarıyor, ıslık çalıyor" dedi.

İlk kez T24’ün gündeme getirdiği “Heval” isimli papağan, yerel, ulusal ve yabancı basının ilgi odağı oldu. Milliyet, Takvim, Özgür Haber, Tigris, Mücadale gazeteleri ile Al-Monitor’un kaleme aldığı “Heval” isimli papağan, Sur’da 10 gün mahsur kaldıktan sonra, ilçedeki yasağın 11 Aralık’ta 17 saatlik bir süreliğine kaldırılmasından sonra kurtarılmıştı.

 

“Bomm” diyordu şimdi ise “miyav” 

 

Tüylerini yolan ve daha önce söylediği “Merhaba” ve “Rojbaş” gibi ifadeleri artık kullanmayıp, sadece “bomm” diyen papağan, götürüldüğü veterinerde tedavi altına alınmıştı. Anti depresan ilaçları ile sakinleştirici şurup verilen ve silah ile patlama seslerini unutması için Türk Halk Müziği dinletilen papağanın iyileşmeye başladı.

 

İki haftalık tedavisi kaldı

 

T24’e konuşan Alaaddin Kılıç, “Daha önce öğrettiğimiz birçok şeyi unuttu. İsmine tekrar alışmaya başladı. ‘Heval’ diye seslenince  artık bakıyor. İki haftalık bir ilaç tedavisi daha var. Eski haline dönmesini bekliyoruz. Artık 'bomm' demiyor, kedi sesi çıkarıyor, ıslık çalıyor. Tüylerini yolmayı da bıraktı. Hafif bir titremesi kaldı” dedi.

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