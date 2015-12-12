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Sur İlçesi'nde çatışma çıktı: 1 polis yaralı

İlçede sokağa çıkma yasağı devam ediyor

Fotoğraf: Arşiv

12 Aralık 2015 13:42

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde dün sokağa çıkma yasağının yeniden konulmasıyla birlikte başlatılan operasyonlar devam ederken çıkan çatışmada bir polis yaralandı. 

Çatışmalarda koluna kurşun isabet eden polis memuru M.Ç. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Ameliyata alınan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Sur İlçesi'ndeki çatışmalarla birlikte bölgeden patlama ve silah sesleri duyulurken çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

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