Sur'da sokağa çıkma yasağı 16 saat sonra geri döndü

Diyarbakır'ın Sur İlçesinde dün gece 23.00'da kaldırılan sokağa çıkma yasağı 16 saat sonra geri döndü.

Diyarbakır'ın Sur İlçesinde 9 gün süren ve dün gece kaldırılan sokağa çıkma yasağı bugün 16.00 itibariyle yeniden ilan edildi.Dün gece Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada yasağın ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığı belirtilmişti.

Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması, sokak aralarındaki barikatların kaldırılması hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etme adına ilçemiz sur içinde bulunan toplam 15 mahallemizin 6'sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi can ve güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir" denildi.