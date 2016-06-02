‘Sur için etkinlikler’in geliri Sur ailelerine bağışlanacak

3-8 Haziran arasında Aram Tigran Konservatuarı’nda çizgi-roman atölyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro salonunda stand-up atölyesi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin gelirleri Sur ailelerine aktarılacak.

Gazeteci-oyuncu Hayko Bağdat’ın 6-7 Mayıs tarihlerinde geliri Sur ailelerine aktarılan Salyangoz gösterisiyle başlayan alan #suricin etkinlikler dizisi Kemal Gökhan Gürses’in iki atölye çalışmasıyla devam ediyor.

3-8 Haziran arasında Aram Tigran Konservatuarı’nda da çizgi-roman atölyesi ve aynı tarihte Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin tiyatro salonunda stand-up atölyesi gerçekleştirilecek.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2 Aralık’tan bu yana süren sokağa çıkma yasakları kapsamında 14 sokakta yasak kaldırıldı, ilçede sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Çizgi roman atölyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen atölyelerden çizgi roman atölyesi 13-20 yaş arasındaki gençlerle her gün saat 10-14.00 arasında yapılacak.Çizgi roman atölyesi katılımcılarının 5 günlük üretimlerini kitaplaştırmayı içeren proje tamamlanan kitabın satış gelirlerini Sur ailelerine aktaracak.

Stand-up

Stand-up atölyesi ise 20 yaş üstü gençlerle 16-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Stand-up atölyesi, katılımcılarının Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tiyatro salonunda 8 Haziran akşamı zincirleme gerçekleştirecekleri stand-up gösterisiyle sonuçlanacak. Gösterinin geliri yine aynı amaç için değerlendirilecek.

Beş günlük atölye süreci boyunca yapılacak çekimlerden oluşan belgesel Fatma Baçaru ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sinema atölyesinin ortak yürüteceği bir çalışmayla tamamlanarak çeşitli mecralarda gösterime girecek.