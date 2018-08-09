Sur Enerji'den 315 milyon TL'lik RES Projesi

İSTANBUL, (DHA)- SUR Şirketler Grubu yenilenebilir enerji kaynaklı üçüncü santralini devreye aldı. Sur Enerji’nin Kurtini RES Projesi, yaklaşık 315 milyon TL yatırım değeriyle faaliyete başladı.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde bulunan Sur Enerji’nin hayata geçirdiği Kurtini RES Projesi, yenilenebilir rüzgar enerjisi üretimine başladı. Mersin Gülnar\'da yer alan Kurtini RES Projesi, toplam 14 MW kurulu güce sahip ve yıllık 46 GWh enerji üretimi kapasiteli.

15 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILIYOR

Yeni rüzgar enerji santrali yıllık yaklaşık 15 bin hanenin enerji tüketimini karşılayabilecek kapasiteye sahip. Yeni rüzgar enerjisi santraliyle yıllık yaklaşık bin 200 ağacın azalttığı karbondioksit miktarı kadar emisyon sağlaması amaçlanıyor. Sur Enerji’nin yenilenebilir enerji kaynaklı tüm yatırımları devreye alındığında ürettiği elektrik miktarı, Sur Yapı’nın tüm projelerinin ihtiyacı olan enerjiyi karşılayabilecek.

\"YILLIK ENERJİ GELİRİMİZ 42 MİLYON TL\"

Sur Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Yenilenebilir enerjide her yıl bir yatırımı aktif hale getirme gayretimiz doğrultusunda Kurtini RES Projemizi devreye almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu santralimizle birlikte Sur Enerji olarak yenilenebilir enerji gelirimiz yıllık 42 milyon TL’ye ulaşmış oldu” dedi.

2023 HEDEFLERİ İÇİN ENERJİDE DE YATIRIM YAPIYORUZ

Z. Altan Elmas, “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için enerjide de yatırımlarımıza devam ediyoruz. Enerji yatırımlarındaki öncelikli hedefimiz memleketin enerji açığının giderilmesine fayda sağlamak ve cari açığı kapatmak için destek olmak” diye konuştu.

HER YIL BİR SANTRAL HEDEFİ GERÇEKLEŞİYOR

Doğayı korumak ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek amacıyla yenilenebilir enerjiyi tercih ettiklerini belirten Elmas, her yıl bir enerji santralini devreye alma hedeflerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Elmas, “2017 yılında Mersin’de Elmalırüzgâr enerji santralini devreye almıştık. Yeni devreye aldığımız Kurtini rüzgâr enerji santraliyle2018 yılındaki hedefimizde gerçekleşmiş oldu. Yenilenebilir enerji yatırımlarımız 2019 ve 2020 hedeflerimiz şeklinde devam edecek. Her yıl bir santrali devreye almaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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