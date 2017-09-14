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Sur Emniyet Müdürü Asuman Karacık, kadınların umudu oldu

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne 9 ay önce atanan Asuman Karacık, yüzlerce olayı çözmenin yanı sıra ilçedeki esnafı makamında ağırlayarak sorunları dinlemeyi sürdürdü

14 Eylül 2017 13:23

Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur İlçesi Emniyet Müdürlüğü\'ne 9 ay önce atanan Asuman Karacık, yüzlerce olayı çözmenin yanı sıra ilçedeki esnafı makamında ağırlayarak sorunları dinlemeyi sürdürdü. Gece geç saatlere kadar görevi başında olan Karacık, arta kalan zamanlarda ise ilçede yaşayan kadınların evlerini ziyaret ederek halkın aile içi şiddet, işsizlik ve yoksulluk sorunlarını dinleyerek çözüm geliştiriyor.
Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne 9 ay önce atanan Asuman Karacık\'ı ilçe halkı bağrına bastı. PKK\'lı teröristlerin 2015 yılının sonunda hendek kazıp barikatlar kurduğu ve ardından çatışmaların oturduğu ilçede hayat normale dönerken, Asuman Karacık ilçede sağlanan huzur ve güvenin devamı için çalıştıklarını söyledi. Karacık ve ekibi koordineli çalışmaları neticesinde olumsuz bir olayın görülmemesi için gece geç saatlere kadar Emniyet Müdürlüğü\'nde kalarak yüzlerce olayın çözümü için çalışırken, Sur esnafının ise kadın emniyet müdüründen memnun olduğu belirtildi.
Sur İlçesi\'nde oturanları ve esnafı sık sık makamında ağırlayan Asuman Karacık, merkeze gelemeyen kadınların da evlerini ziyaret ederek sorunlarını dinliyor. Aile İçi şiddet, işsizlik, yoksulluk gibi bir çok konuda kadın ve erkeklerin sorunlarını dinleyen Karacık, sorunları rapor halinde Valilik, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarla paylaşarak çözüm üretmeye çalıştığını söyledi. İlçede ki esnaf ve vatandaşların büyük sevgi duyduğu Karacık\'ın ilçeye gelmesiyle huzur ve güvenin arttığını belirten vatandaşlar, ilçe halkı olarak kendisinden çok memnun olduklarını, Karacık\'ın rahatlıkla kendileriyle iletişim kurabildiğini söyledi.
İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Sur İlçesi\'nde sokakların daha önce karanlık olduğunu insanların tedirgin olduğunu belirterek, şöyle dedi:
\"İnsanlar, cüzdanım çalınır, kapkaça uğrarım korkusuyla bu sokaklara giremiyordu. Şimdi kafeler açıldı, sokaklar temizlendi. Biz ilçe ekiplerimiz, terör ekiplerimizle, özel harekat ekiplerimizle gece gündüz burada sürekli çalışıyoruz. Vatandaşımız da memnun, hiç bir sorun yok, inşallah daha iyi olacak. İş arasında zaman ayırıp ev ziyaretleri yapıyoruz. Bir sorunları var mı yakından ilgilenelim kırgınlık, küslükleri varsa bunu kaldıralım ortadan. Şimdi kadınlarda, erkeklerde rahatlıkla gelebiliyorlar, gençlerle de görüşüyoruz. Biz gidiyoruz, onlarda geliyorlar, dolayısıyla iyi bir iletişim var. Sorunları biz dinliyoruz büyüklerimize iletiyoruz, sayın müdürümüze, kaymakamımıza, iletiyoruz. Ve sorunlar çözüldüğü zaman insanlarda memnuniyet oluyor, biz de daha mutlu oluyoruz. Bizim işimiz güvenlik huzuru sağlamak, vatandaşa yardımcı olmak. Kanunlara uygun ölçüde vatandaşın yararına çalışmak.\"

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