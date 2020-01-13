Sur Belediyesi'nin HDP'li meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı

Sur Belediyesi Eş Başkanlarının tutuklanmasının ardından 6 HDP'li meclis üyesi, haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetimindeki Sur Belediyesi Eş Başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir'in 21 Aralık'ta tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından bu kez partinin Meclis üyeleri görevden uzaklaştırıldı. Belediyenin HDP'li 21 Belediye Meclis üyesinden 6'sı, haklarında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan dava ve soruşturmalar gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı.

Eş Başkan Cemal Özdemir ile birlikte görevden uzaklaştırılan Meclis üyelerinin isimleri şöyle:

Sevim Coşkun, Ruşen Tayfun, Halime Akyol, Mürsel Erel ve Yılmaz Eken.