Süpriz geceyarısı ziyareti

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Feshane Kültür Merkezi'ndeki düğüne katıldıktan sonra AKP İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan'ın Taksim Sıraselviler

09 Kasım 2008 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Feshane Kültür Merkezi'ndeki düğüne katıldıktan sonra AKP İstanbul Milletvekili Mesude Nursuna Memecan'ın Taksim Sıraselviler Caddesi'ndeki evine geldi

Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülkü Arıboğan, Sabancı Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu, Gazeteci Mehmet Altan, Gazeteci Eser Karakaş ile AKP Milletvekili Mesude Nursuna Memecan'ın Sıraselviler Caddesi Yeni Hayat Apartmanı'ndaki evinde buluştu.

21.00 sıralarında söz konusu adrese gelen Başbakan Erdoğan 4 saatlik ziyaretinin ardından saat 00.30 sıralarında Memecan'ın evinden ayrılarak Üsküdar Emniyet Mahallesi'ndeki evine geçti. Memecan'ın evinde buluşan rektör ve gazeteciler buluşmayla ilgili konuşmadı.

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