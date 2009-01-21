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Süpriz aşk iddiası

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile oyuncu Hatice Aslan'ın birlikte olduğu iddia edildi.

21 Ocak 2009 02:00

Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile oyuncu Hatice Aslan'ın birlikte olduğu iddia edildi.

Takvim'in haberine göre Denizli, geçen gece Cihangir'de; önceki gece de Sarıyer'de Hatice Aslan'la görüldü.

Cihangir müdavimi
Jülyet Denizli ile boşandıktan sonra uzun süre Çiğdem Kayalı ile beraber olan Mustafa Denizli, özel hayatında yıllardan beri suskunluğunu koruyordu. Beşiktaş Teknik Direktörü Denizli, bu sessizliğini sonunda bozdu! Mustafa Denizli, geçtiğimiz gece gittiği ve müdavimi olduğu Cihangir'de son zamanların en gözde oyuncularından Hatice Aslan'la buluştu. Aslan ile Denizli, saatlerce birlikteydi.

Suskun kaldılar

Baş başa çay keyfi yaptıkları günün ertesinde de bir araya gelen Mustafa Denizli ile Hatice Aslan, bu kez buluşma adresi olarak Sarıyer'i seçti. Denizli ile Aslan, Sarıyer'deki Kahraman Balıkçısı'nda akşam yemeği yedi. Haklarında aşk dedikoduları çıkan Hatice Aslan ile Mustafa Denizli, bu konuyla ilgili suskunluğunu korudu. Bu arada Denizli'nin 2 kızı, Aslan'ın ise 1 kızı ve 1 oğlu bulunuyor.

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