-Şüphenin ortaya çıkardığı dram CEYHAN (A.A) - 29.12.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde eski bir evde mum ışığı gören vatandaşların ''tinerci'' şüphesi ile polise yaptığı ihbar, eşi tarafından terk edilince oğlu ve yaşlı annesiyle birlikte kalan kadının yaşadığı dramı ortaya çıkardı. Ceyhan'ın Mithatpaşa Mahallesi'ndeki eski bir evde mum ışığı gören vatandaşların ''tinerci'' olabileceği şüphesiyle ihbarda bulunması üzerine, belirtilen adrese gelen polisler, eşi tarafından terk edilen İlknur Dulkadir'in (39), 5 yaşındaki oğlu Ozan ve Şükran Er (65) ile karşılaştı. Sıvaları yer yer dökülmeye başlayan dört odalı evin bir odasında iki kanepe, yerde serili bir kilim ve eski bir ödünç sobadan başka eşyaları olmayan ailenin, hava kararınca da mum yakmak zorunda kaldığını gören polisler, kendi aralarında topladığı parayla erzak alarak İlknur Dulkadir'e verdi. Yaşadıkları evin bir süre önce ölen amcasına ait olduğunu, daha önce oturan ailenin de faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini belirten Dulkadir, yardım yerine geçimlerini sağlayabilmeleri için yetkililerin kendisine iş olanağı sağlamasını istedi. Dulkadir, çalışmak için 6 yıl önce Hollanda'ya gittiğini belirterek, şunları söyledi: ''Eşim Osman Dulkadir (52) ile orada tanışıp evlendim. Ancak eşimin isteği üzerine birkaç ay sonra Türkiye'ye döndüm. Bu sırada hamile kaldığımı öğrendim. Daha sonra oğlum dünyaya geldi. O tarihlerde eşimin kiraladığı evde yaşamaya başladık. Ancak daha sonra ev kirasını ödemediği için çıkmak zorunda kaldık. Yevmiye ile lokantalarda bir süre çalıştım. Parasız kaldığımız için eşyalarımı da satmak zorunda kaldım. Bir süre önce eşim yanımıza gelmişti. Ancak yine destek olmayarak ikinci kez bizi terk etti. Şimdi amcama ait bu eski evde yaşamak zorundayız. Evimizi de bir komşumuzun verdiği odunla ısıtmaya çalışıyoruz. Sobayı da annemin bir tanıdığı ödünç verdi. Hollanda'ya giden eşimin adresini tespit edebilirsem, boşanma davası açacağım. Komşuların çoğu bizim burada yaşadığımızı bilmediği için tinerciler kalıyor sanarak polise ihbarda bulunmuş. Durumumuzu görüp bize yardım eden polislere teşekkür ederim. Ancak ben yardımla değil, çalışarak kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Oğlum gelecek yıl okula başlayacak. Bana bir iş verirlerse çalışır, oğluma ve anneme bakarım.''